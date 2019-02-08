Malatya'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ile şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, Akçadağ yol ayrımındaki kavşakta çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 3’ü ağır 18 kişi yaralandı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre kaza, Akçadağ-Darende karayolu, Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü, Akçadağ ilçesi yol ayrımında çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine AFAD, itfaiye, 112 sağlık görevlileri, emniyet ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 3’ü ağır 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Malatya Valisi Aydın Baruş ile İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal da kaza yerine gelerek bilgi aldı. Vali Baruş, sabah saatlerinde meydana gelen kazada 3’ü ağır 18 kişinin yaralandığını ifade etti.