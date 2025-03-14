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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da 34 mahkum influenza nedeniyle hastanelik oldu | Son dakika haberleri

        Malatya'da 34 mahkum influenza nedeniyle hastanelik oldu

        Malatya'da 34 mahkum, influenza gribi şüphesi nedeniyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 01:08 Güncelleme: 14.03.2025 - 01:08
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        Malatya'da 34 mahkum influenza nedeniyle hastanelik oldu
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        Olay, dün akşam saatlerinde Akçadağ T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Cezaevinde kalan 4 mahkum, gribal enfeksiyon şikayeti ile revire başvurdu. Yapılan kontroller sonrası aynı rahatsızlık şikayeti ile toplam 34 tutuklu-hükümlü cezaevine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Battalgazi Devlet Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen 34 kişi, influenza gribi şüphesi ile tedaviye alınırken, polis ve jandarma ekipleri hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

        DHA'nın haberine göre; 34 mahkumun hastanelerdeki tedavilerine devam edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        #Malatya
        #influenza
        #haberler
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