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Malatya’da bir apartmanın doğalgaz hattından kaynaklandığı iddia edilen patlama sonrası çıkan yangında yaşlı kadın feci şekilde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
YATALAK HASTA KURTULAMADI
İHA'nın haberine göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katında saat 07.00 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında evde bulunan 75 yaşındaki yatağa bağımlı hasta Fatma Koç yanarak hayatını kaybederken, Kamil Koç (42),Selda Koç (37) ve çocukları B.K. (9) yaralandı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama sonrası çıkan yangında ev tamamen küle döndü. Diğer evlerin de zarar gördüğü yangında büyük korku yaşayan apartman sakinleri olayın şokunu uzun süre atamadı. Görgü tanıkları, patlama sesi ile uyandıklarını belirterek, sonrasında başlayan yangın ile birlikte büyük bir panik yaşandığını anlattı. Olay sonrası doğalgaz ekipleri binada uzun süre inceleme yaptı. Soruşturma sürüyor.
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