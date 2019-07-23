Malatya'da Rüstem Karagöz idaresindeki panelvan, Yenice Mahallesi yol ayrımında Hanifi Kökçek'in kullandığı otomobille çarpışarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Ömer Hökkeş, Utku Talha, Perihan ve Alperen Kökçek ile Sebile ve Şeyma Dernek, 112 Acil Servis ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-300 kara yolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.