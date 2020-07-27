İHA

Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Balin sokakta bulunan tek katlı müstakil bir evde ailesiyle birlikte yaşayan Kadir D. (35) akşam saatlerinde aniden fenalaşarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kadir. D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Astım hastası olduğu ileri sürülen Kadir D.'nin ölümü şüpheli bulunarak otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cumhuriyet savcısının talimatı üzerine şahsın ikametinde polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.