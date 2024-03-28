Malatya'da yabancı uyruklu sahte doktora suçüstü

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi’nde kendisini dahiliye ve kadın doğum doktoru olarak tanıtan S.E'nin para karşılığı Suriye uyruklu bazı kişileri evinde muayene ettiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, S.E. evinde yabancı uyruklu bazı kişileri muayene ederken suçüstü yakalandı.