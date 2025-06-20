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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya haberleri: Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu | Son dakika haberleri

        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!

        Giresun'da, denizde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan 10 yaşındaki Toprak Derme ile aynı yerde boğulma tehlikesi geçirip, tedavi altına alınan babası 40 yaşındaki Celal Derme de yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:51 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:51
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        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
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        Giresun'da olay, 16 Haziran'da kent merkezi Çıtlakkale Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren baba Celal (40) ile oğlu Toprak Derme (10), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        TOPRAK DENİZDE KAYBOLDU

        DHA'daki habere göre durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Baba kıyıya çıkarılırken, oğlu Toprak kayboldu.

        BABA HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celal Derme, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BİR GÜN SONRA TOPRAK CANSIZ BULUNDU

        Denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak'ın cansız bedenine, arama çalışmalarının 2'nci gününde babasının denizden çıkarıldığı yerin 100 metre uzağında ulaşıldı.

        MALATYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

        Sonar cihazlarla yeri tespit edilerek, dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan Toprak'ın cenazesi, Malatya’da toprağa verildi.

        BABADAN ACI HABER GELDİ

        Celal Derme de gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Derme'nin cenazesi de oğlunun yanına defnedilmek üzere memleketi Malatya’ya götürüldü.

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