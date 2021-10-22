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Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu
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Malatya merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu: 21 gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından Malatya merkezli 3 ilde 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

Malatya merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu
Malatya merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu
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HABERTURK.COM

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamuoyunda 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya merkezli İstanbul ve Kocaeli'nde operasyon gerçekleştirildi.

21 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 350 adet yeşil reçeteye tabi hap, 35 gram metamfetamin, 432 gram esrar, 126 gram sentetik kannabinoid, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca ele geçirilirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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