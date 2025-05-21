Malatya'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı

Malatya'nın coğrafi işaretli ve yöreye özgü yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde tüm iller ve büyükelçiliklerde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, kentteki bir otelde program düzenlendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, her yıl çeşitli programlarla Türk Mutfağı Haftası'nın kutlandığını belirtti.

Yöresel yemekleri tanıtmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Anadolu'nun binlerce yıllık bereketli topraklarında yoğrulan, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerle zenginleşen gastronomi kültürümüzü geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz. Her yıl ülkemizde ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Türk Mutfağı Haftası, bu yıl 4'üncü kez düzenlenmektedir. Mutfak kültürümüzün yapı taşlarını oluşturan klasik Türk yemekleri aracılığıyla kültürler arası köprü kurmayı amaçlıyoruz."