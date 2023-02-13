AA

Malatya ve Gaziantep'te enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor.

Malatya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen kentlerdeki cenazelerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınması ve fotoğraf teşhis işlemleri Malatya'da Adli Tıp Kurumu ve Şehir Mezarlığı'nda yapılıyor. İşlemler Gaziantep'te ise, Adli Tıp Kurumu bünyesinde gerçekleştiriliyor.