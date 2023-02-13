Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Malatya ve Gaziantep'te depremde ölenlerin kimlik tespit işlemleri sürüyor - Güncel haberler
ABONE OL

Malatya ve Gaziantep'te enkazdan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor

Malatya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazlardan çıkarılan ve kimliği olmayan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor. Teşhis işlemleri Adli Tıp Kurumu bünyesinde gerçekleştiriliyor

Malatya ve Gaziantep'te depremde ölenlerin kimlik tespit işlemleri sürüyor - Güncel haberler
AA

Malatya ve Gaziantep'te enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor.

Malatya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen kentlerdeki cenazelerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınması ve fotoğraf teşhis işlemleri Malatya'da Adli Tıp Kurumu ve Şehir Mezarlığı'nda yapılıyor. İşlemler Gaziantep'te ise, Adli Tıp Kurumu bünyesinde gerçekleştiriliyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avcılar'da deniz 15 metre çekildi
GÜNDEM Avcılar'da deniz 15 metre çekildi
Türkiye'yi sarsan büyük depremlerin 8. günü
GÜNDEM Büyük felaketin 8. günü
Son dakika: EGM açıkladı: Kahramanmaraş depremi sebebiyle provokatif paylaşım yapan 56 kişi gözaltına alındı - Güncel haberler
GÜNDEM EGM: Provokatif paylaşım yapan 56 kişi gözaltına ...
MUĞLA DEPREM HARİTASI 2023: Muğla fay hattı nerden geçiyor? İşte Muğla deprem fay hattı!
GÜNDEM Muğla bölgesinde 4 aktif fay hattı bulunuyor! İşte ...
Hatay’da 170. saatte inanılmaz kurtuluş: Enkazdan yürüyerek çıktı - Deprem haberleri
GÜNDEM 170. saatte inanılmaz kurtuluş: Yürüyerek çıktı
Büyük Menderes grabeni riskli mi? Aydın, Muğla, Denizli deprem riski olan ilçeler...
GÜNDEM Aydın, Muğla, Denizli deprem riski olan ilçeler
BORSA KAPALI MI? 13 Şubat 2023 Borsa İstanbul'da son durum: Borsa ne zaman açılacak, ne zamana kadar kapalı?
GÜNDEM Borsada son durum: Borsa İstanbul ne zaman açılacak?
Son dakika haberleri: Antakya'da 175. saatte mucize! - deprem son dakika haberleri
GÜNDEM Antakya'da 175. saatte mucize!
Son dakika: 173'üncü saatte büyük sevinç! 53 yaşındaki kadın kurtarıldı
GÜNDEM 173'üncü saatte büyük sevinç! 53 yaşındaki kadın ...
"KOŞUN ÇOCUKLAR" Son dakika: Mehmetçik deprem bölgesinde: Bu anonsumuz da çocuklarımız için
GÜNDEM "Bu anonsumuz da çocuklarımız için"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.