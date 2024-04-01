Malatya Belediye Başkanı Sami Er oldu! Malatya Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Belediye Başkanı Mahalli İdareler Yerel Seçimler sonrası merak ediliyor. Malatya'da ikamet eden vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına gitti ve saat 17.00'da oy verme işlemi sona erdi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla toplamda 34 siyasi partinin katıldığı kesin olmayan sonuçlara göre il il seçim sonuçları duyuruldu. Böylelikle; Malatya il ve ilçeleri yerel seçim sonuçları oy oranları açıklandı. Peki Malatya Belediye Başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Malatya seçim sonuçları ve oy oranları
Türkiye’de yaklaşık 61 milyon vatandaş Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, Malatya yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Malatya ili ve ilçelerinde belediye başkanları belli oldu. İşte YSK 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları ile Malatya Belediye başkanı ve ilçe ilçe kazanan belediye başkanları...
SAMİ ER BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Malatya şehrinin Belediye Başkanı yüzde 48.99 oy oranı ile Sami Er oldu.
Malatya’da açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, AK Parti adayı Sami Er'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
31 MART 2024 MALATYA İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Aşağıdaki linke tıklayarak ilçe ilçe seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
MALATYA İLÇE SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ
Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024
YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?
Yerel seçimler her 5 yılda bir tekrarlanır. Bu kapsamda bir sonraki seçim dönemi 2029 yılına denk geliyor. Yerel seçimlerde, diğerlerinden farklı olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar oy kullanamıyor. Yerel seçimler, sadece ülkede yaşayan kişiler tarafından katılıma açılıyor.
31 MART SEÇİMLERİNDE KAÇ OY KULLANILACAK?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
2019 TÜRKİYE GENELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.
MALATYA 2019 YEREL SEÇİM SONUCU
Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019 yerel seçim sonuçlarına göre %69,47 oy oranıyla AK Parti’den Selahattin Gürkan birinci seçilmişti. CHP adayı Soner Gökçe yüzde %23,23 oy oranı alarak ikinci oldu.