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        Haberler Gündem Kırşehir Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Kırşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti yüzde kaçla kazandı?

        Kırşehir Belediye Başkanı kim oldu? Kırşehir Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Yerel seçimde sandıkların kapanması sonrası Kırşehir sakinleri Kırşehir Belediye Başkanı belli oldu. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla toplamda 34 siyasi partinin katıldığı kesin olmayan sonuçlara göre il il seçim sonuçları duyuruldu. Peki Kırşehir Belediye Başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Kırşehir seçim sonuçları ve oy oranları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 01:55 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:09
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        31 Mart Pazar günü sandık başına giderek oy veren Kırşehirliler Kırşehir Belediye Başkanı adayını seçti. Kırşehir Belediyesi yerel seçim sonuçları yanı sıra diğer il ve ilçe Belediye Başkan adayları, İl Meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre belli oluyor. Peki Kırşehir seçim sonuçları nasıl? Kırşehir Belediye Başkanı kim oldu, parti oy oranları nasıl? İşte 2024 Kırşehir Belediyesi yerel seçim sonuçları ile ilgili detaylar

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        KIRŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

        Anadolu Ajansı verilerine göre saat 01.15 itibarıyla sandıkların yüzde 99.5'i açıldı

        Resmi olmayan verilere göre Selahattin Ekicioğlu Kırşehir Belediye Başkanı oldu.

        CHP adayı Selahattin Ekicioğlu oyların yüzde 52,79'unu aldı. AK Parti adayı Osman Arslan ise oyların yüzde %37,38 aldı.

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

        KIRŞEHİR SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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        31 MART 2024 KIRŞEHİR İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        İşte Kırşehir ilçelerinde kesin olmayan seçim sonuçlara göre kazanan belediye başkanları

        Akçakent- AK Parti %56,86 Yılmaz Kılıç

        Akpınar- CHP %45,10 Şükrü Turgut

        Boztepe- MHP %32,23 Musa Ceylan

        Çiçekdağı- AK Parti %49,75 Hasan Hakanoğlu

        Kaman- AK Parti %51,92 Emre Demirci

        Merkez- CHP % 52,79 Selahattin Ekicioğlu

        Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 yerel seçim sonuçlarına göre %50.93 oy oranıyla CHP’den Mansur Yavaş birinci seçilmişti. AK Parti adayı Mehmet Özhaseki yüzde %47.12 oy oranı alarak ikinci oldu.

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

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