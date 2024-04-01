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        Haberler Gündem Kırıkkale Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Kırıkkale Belediye Başkanı kim oldu, partilerin oy oranı kaç?

        Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal oldu! Kırıkkale Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        31 Mart Pazar günü sandık başına giderek oy veren Kırıkkaleliler Kırıkkale Belediye Başkanı adayını seçti. Kırıkkale Belediyesi yerel seçim sonuçları yanı sıra diğer il ve ilçe Belediye Başkan adayları, İl Meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre belli oluyor. Kırıkkale canlı seçim sonucu ve dakika dakika yerel seçim oy oranları takip ediliyor. Peki Kırıkkale seçim sonuçları nasıl? Kırıkkale Belediye Başkanı kim oldu, partilerin oy oranı kaç? İşte 2024 Kırıkkale Belediyesi yerel seçim sonuçları ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 03:53 Güncelleme: 01.04.2024 - 03:53
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        Yerel seçimde sandıkların kapanması sonrası Kırıkkale sakinleri Kırıkkale Belediye Başkanı ve yerel seçim sonucu araştırmasına çıktı. Kırıkkale’de ikamet eden vatandaşlar 31 Mart’ta sandık başına gitti ve saat 17.00’da oy verme işlemi sona erdi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla toplamda 34 siyasi partinin katıldığı kesin olmayan sonuçlara göre il il seçim sonuçları duyuruldu. Böylelikle; Kırıkkale il ve ilçeleri yerel seçim sonuçları oy oranları açıklandı. Peki Kırıkkale Belediye Başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Kırıkkale seçim sonuçları ve oy oranları

        2

        KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI

        Resmi olmayan verilere göre; Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal oldu. CHP adayı Ahmet Önal , yüzde 49,83 oy aldı. Rakibi AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı ise yüzde 23.14 oy aldı.

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

        KIRIKKALE SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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        31 MART 2024 KIRIKKALE İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Aşağıdaki linklere tıklayarak ilçe ilçe seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        KIRIKKALE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

        Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

        SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        31 Mart yerel seçim sonuçları sayım işleminin tamamının sona ermesi ardından belli olmaya başlayacak. Ancak kesin sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazların da değerlendirilmesinin ardından seçimi takip eden günlerde ilan edilecek.

        SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 TÜRKİYE GENELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

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