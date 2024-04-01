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        Haberler Gündem Kırklareli Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Kırklareli Belediye Başkanı kim oldu, partilerin oy oranı kaç?

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut oldu! Kırklareli Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Yerel seçimde sandıkların kapanması sonrası Kırklareli sakinleri Kırklareli Belediye Başkanı ve yerel seçim sonucu araştırmasına çıktı. Kırklareli'de ikamet eden vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına gitti. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla toplamda 34 siyasi partinin katıldığı kesin olmayan sonuçlara göre il il seçim sonuçları duyuruldu. Böylelikle; Kırklareli il ve ilçeleri yerel seçim sonuçları oy oranları açıklandı. Peki Kırklareli Belediye Başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Kırklareli seçim sonuçları ve oy oranları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:17 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:19
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        31 Mart Pazar günü sandık başına giderek oy veren Kırklareliler Kırklareli Belediye Başkanı adayını seçti. Kırklareli Belediyesi yerel seçim sonuçları yanı sıra diğer il ve ilçe Belediye Başkan adayları, İl Meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları seçim yasağının kalkmasıyla kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu. Kırklareli canlı seçim sonucu ve dakika dakika yerel seçim oy oranları takip ediliyor. Peki Kırklareli seçim sonuçları nasıl? Kırklareli Belediye Başkanı kim oldu, parti oy oranları nasıl? İşte 2024 Kırklareli Belediyesi yerel seçim sonuçları ile ilgili detaylar...

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        KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI

        Yerel seçimde Kırıkkale il ve ilçe belediyelerinin yanı sıra belediye meclisleri ve muhtarlar için de oylar kullanıldı. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre; Kırklareli’de yüzde 44,33 oy olan MHP adayı Derya Bulut Kırklareli Belediye Başkanı oldu. YSK Kesin sonuçlarla birlikte, Derya Bulut'un Belediye Başkanlığı görevi resmileşecek. İşte, Kırklareli yerel seçim sonuçları hakkında bilgiler…

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

        KIRKLARELİ SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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        31 MART 2024 KIRKLARELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Babaeski: AK Parti - Fırat Yayla yüzde 50,30

        Demirköy: AK Parti - Recep Gün yüzde 51,91

        Kofçaz: MHP - Levent Şenol yüzde 39,02

        Lüleburgaz: CHP - Murat Gerenli yüzde 47,27

        Pınarhisar: AK Parti - İhsan Talay yüzde 52,43

        Vize: CHP - Ercan Özalp yüzde 40,02

        Pehlivanköy: AK Parti - Gündüz Hoşgör yüzde 40,16

        Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

        Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

        GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 yerel seçim sonuçlarına göre %50.93 oy oranıyla CHP’den Mansur Yavaş birinci seçilmişti. AK Parti adayı Mehmet Özhaseki yüzde %47.12 oy oranı alarak ikinci oldu.

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