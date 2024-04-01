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        Haberler Gündem Beşiktaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Beşiktaş Yerel Seçim sonuçları 31 Mart: İstanbul Beşiktaş'ta Belediye Başkanı kim oldu?

        İstanbul'un Beşiktaş ilçesi yerel yönetimde belediye başkanını belirlemek için sandık başına giderken Beşiktaş yerel seçim sonuçları merak ediliyor. 31 Mart seçimlerinin sona ermesinin ardından Beşiktaş seçim sonuçları canlı yayında oy oranları ile duyuruluyor. Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Peki Beşiktaş Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı, Beşiktaş seçim sonucuna göre hangi parti kazandı? İstanbul Beşiktaş'ta Belediye Başkanı kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:45
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        31 Mart Pazar günü Beşiktaşlı vatandaşlar yerel seçim kapsamında oy vermek için sandık başındaydı. Yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. Peki Beşiktaş Yerel Seçim Sonuçları açıklandı mı? 31 Mart 2024 İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

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        BEŞİKTAŞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Beşiktaş Belediye Başkanı olarak yüzde 64,13 oy oranıyla CHP'nin adayı Rıza Akpolat seçildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun birkaç gün içerisinde sonuçları açıklamasıyla Rıza Akpolat'ın Belediye Başkanlığı kesinleşecek.

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        YSK BAŞKANI YENER'DEN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI

        YSK Başkanı Ahmet Yener seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Yener'in açıklamaları şöyle:

        "Kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, YRP 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. Büyükşehirde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, YRP 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. CHP 18, AK Parti 9, MHP 8, DEM Parti 6, BBP 1, İYİ Parti 1 il belediye başkanlığı seçimi kazanmış görülmektedir. AK Parti 324, CHP 302, MHP 110, DEM Parti 54, YRP 37, İYİ Parti 23, BBP 12, bağımsız 9, Demokrat Parti 2, DEVA 2, Saadet Parti 1, Sol Parti, TİP 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır.

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        Üzücü bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içinde sonuçlanmıştır. Merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, personellerimize, sandık görevlilerine, görev alanlara, güvenlik güçlerine, siyasi partilere, basın mensuplarına ve Türk milletine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

        Seçim takvimi süreci devam etmektedir. Kesin sonuçların ilanı sonrası ıslak imzalı tutanaklar erişime açılacaktır."

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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