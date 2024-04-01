31 Mart Pazar günü Beşiktaşlı vatandaşlar yerel seçim kapsamında oy vermek için sandık başındaydı. Yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. Peki Beşiktaş Yerel Seçim Sonuçları açıklandı mı? 31 Mart 2024 İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

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