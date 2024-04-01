Beykoz Yerel Seçim sonuçları 31 Mart 2024: İstanbul Beykoz'da Belediye Başkanı kim oldu?
İstanbul'un Beykoz ilçesi yerel yönetimde belediye başkanını belirlemek için sandık başına giderken Beykoz yerel seçim sonuçları merak ediliyor. 31 Mart seçimlerinin sona ermesinin ardından Beykoz seçim sonuçları canlı yayında oy oranları ile duyuruluyor. Türkiye'de tamamlanan yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Peki Beykoz Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı, Beykoz seçim sonucuna göre hangi parti kazandı? İstanbul Beykoz'da Belediye Başkanı kim oldu?
31 Mart Pazar günü Beykozlu vatandaşlar yerel seçim kapsamında oy vermek için sandık başındaydı. Yerel seçim süreci sonrasında sandıklar kapandı ve henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda İstanbul'un Beykoz ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. Peki Beykoz Yerel Seçim Sonuçları açıklandı mı? 31 Mart 2024 İstanbul Beykoz Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?
BEYKOZ YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YSK'nın seçim yasağının sona ermesiyle İstanbul Beykoz seçim sonuçları gelmeye başladı. Beykoz Belediye Başkanı olarak yüzde 45,95 oy oranıyla CHP'nin adayı Alaattin Köseler seçildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun birkaç gün içerisinde sonuçları açıklamasıyla Alaattin Köseler'in Belediye Başkanlığı kesinleşecek. İşte, İstanbul Beykoz yerel seçim sonuçlarına ilişkin bilgiler…
GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ
YSK BAŞKANI YENER'DEN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLAMASI
YSK Başkanı Ahmet Yener seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Yener'in açıklamaları şöyle:
"Kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, YRP 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. Büyükşehirde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, YRP 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. CHP 18, AK Parti 9, MHP 8, DEM Parti 6, BBP 1, İYİ Parti 1 il belediye başkanlığı seçimi kazanmış görülmektedir. AK Parti 324, CHP 302, MHP 110, DEM Parti 54, YRP 37, İYİ Parti 23, BBP 12, bağımsız 9, Demokrat Parti 2, DEVA 2, Saadet Parti 1, Sol Parti, TİP 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır.
Üzücü bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içinde sonuçlanmıştır. Merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, personellerimize, sandık görevlilerine, görev alanlara, güvenlik güçlerine, siyasi partilere, basın mensuplarına ve Türk milletine teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Seçim takvimi süreci devam etmektedir. Kesin sonuçların ilanı sonrası ıslak imzalı tutanaklar erişime açılacaktır."
SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Habertürk.com üzerinden 30 büyükşehrin canlı sonuçlarını takip edebilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024