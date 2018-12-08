Malatya’da FETÖ soruşturması, 2 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince, örgütün kriptolu iletişim programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik olarak 4 Aralık’ta Malatya merkezli Ankara, Adıyaman, Bingöl ve Bursa’da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden, 1 kadın küçük çoçuğunun olması, 5 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklandı.

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