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        Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar tamam

        Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü için hazırlıklar tamamlandı. 3 sürecek kutlamalarda birçok etkinlik yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:47 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:47
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        Malazgirt zafer kutlamalarına hazır
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        Türklere Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceği, Muş'un Malazgirt ilçesindeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda hazırlıklar tamamlandı.

        Danişment Gazi Mahallesi'ndeki milli parkta yarın başlayacak kutlamalar öncesinde 16 oba çadırı ve bir han otağı kuruldu, diğer alanlardaki eksiklikler giderildi.

        Katılımcıların 3 sürecek kutlamaları doyasıya yaşaması için birçok etkinlik ve yarışma organize edildi, Türkiye'nin dört bir yanından devlet sanatçıları kente geldi.

        Binlerce kişiye ev sahipliği yapması planlanan etkinlik alanına Türk bayrağı ve Türk boylarına ait bayraklar asıldı.

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        Birçok ilden halk oyunları ekibi ve mehter takımının gösteri sunacağı etkinlik alanında katılımcılar, ok-yay, hüsn-ü hat, deri, okçuluk deneyimleme atölyelerindeki faaliyetlere eşlik edecek, güreş, atlı cirit ve kökbörü müsabakalarını izleyebilecek.

        Çocukların geleneksel oyunlar oynayabileceği, uçurtma şenliğine katılabileceği kutlamalarda, konser, bayraklı fener alayı gibi etkinliklerle vatandaşlar Malazgirt Zaferi'nin coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

        Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, Malazgirt ilçesinde çok tatlı bir hazırlık sürecinde olduklarını söyledi.

        Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü 24-26 Ağustos'ta coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

        "Perşembe günü etkinlik alanımızı ziyaretçilerimize açacağız ve 3 gün sürecek etkinliklerimiz başlayacak. Bu anlamda sahada tüm hazırlıklarımız tamamlandı, eksikliklerimiz giderildi. Ziyaretçilerimizin her türlü rahatı ve konforu düşünüldü. İnsanların etkinlikleri dolu dolu yaşamaları noktasında, geleneksel ata sporlarımız, gençlere yönelik etkinliklerimiz, gösteri ekiplerimizin yer alacağı bir program hazırladık. Etkinliklerimizin 3. gününde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, tüm devlet erkanıyla Malazgirt ilçesinde etkinliklerimizi nihayetlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız orada halkımıza hitap edecek. Muş'ta kamu kurumlarıyla, siyasi partilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız."

        "VATANDAŞLARIMIZA DOLU DOLU 3 GÜN YAŞATMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Vali Çakır, Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt'teki milli parkta tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek şunları kaydetti:

        "Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Malazgirt Zaferi'ni, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde büyük bir coşku ve katılımla hep beraber kutlayacağız. Muş'ta çok tatlı bir heyecan var. Cumhurbaşkanımızı yoğun bir katılımla karşılayacağız. Geleneksel sporlarımızı vatandaşlarımızla buluşturacağız. Gösteri ekiplerimiz ve konserlerimiz olacak. Vatandaşlarımıza dolu dolu 3 gün yaşatmayı hedefliyoruz."

        #Malazgirt Zaferi
        #son dakika haberi
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