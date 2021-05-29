Mali'de darbe yapan Albay Goita’nın cumhurbaşkanlığı onaylandı 0:00 / 0:00

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Mali Anayasa Mahkemesi yayınladığı bildiride, Assimi Goita’nın cumhurbaşkanlığını onayladığını bildirdi.

Goita, 24 Mayıs’ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığını gerekçe göstererek, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınma emrini vermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS),arabuluculuk yapmak için ülkeye temsilci yollamasının ardından, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane dün serbest bırakılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mali'de geçiş hükümeti yetkililerinin ordu tarafından gözaltına alınmasını kınamış ve bu durumdan dolayı Mali'ye sağlanan güvenlik ve savunma yardımlarının askıya alındığını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de Mali'de geçiş hükümeti yetkililerinin ordu tarafından gözaltına alınmasını kınayarak derhal serbest bırakılmaları çağrısı yapmıştı.