DHA

Olay saat 00:30 sıralarında Maltepe Başıbüyük Kayışdağı-Dudullu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis kontrol noktasında, ekiplerin dur ihtarına uymayan beyaz renkli otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

Kaçarken o sırada yolun karşısına geçmek isteyen Ömür Sayman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Sayman bariyerlerin kenarına düşerken geri dönüşüme kazandırmak üzere topladığı metal kutular yola saçıldı. Otomobil sürücüsü yayaya çarptıktan sonra durmayarak kaçmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü kayıplara karışırken Sayman olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.