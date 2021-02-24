Maltepe'de grev nedeniyle çöp yığınları birikti 0:00 / 0:00

Geçen hafta İstanbul Kadıköy’de belediye işçileriyle toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamamış ve işçiler greve çıkmıştı hatırlarsanız. Fakat 2 gün içinde belediye ve sendika arasında anlaşma imzalanmış, grev de sona ermişti.

Dün ise benzer bir kriz Maltepe’de patlak verdi. Maltepe Belediyesi’nde çalışan 1588 personelin toplu iş sözleşmeleri için DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası’yla anlaşma sağlanamadı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “En düşük 2800 TL olan emekçilerimizin ücretlerine ikramiyeler hariç yaklaşık yüzde 47 zam sonucunda net 4118 TL’ye çıkarma teklifimiz sendika tarafından reddedilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Belediye ve sendikanın anlaşma sağlayamaması üzerine işçilerin greve çıkması sonrasında dünden beri Maltepe sokaklarından çöp yığınları görüntüleri geliyor. İki gündür toplanmayan çöplerin fotoğrafları, görüntüleri özellikle sosyal medyada çokça tartışılıyor. Peki bu işin sonu nereye varacak? Çöpler nasıl toplanacak? İşçiler ve belediye arasında mutabakat sağlanması söz konusu mu? Bu soruları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a sordum.

Başkan Kılıç, yaptığımız konuşmada ‘param yok’ vurgusunu yaptı, belediyenin gelir-gider rakamlarını da şöyle anlattı:

“Sendikayla yaklaşık 6 aydır görüşmelerimiz sürüyor. Fakat bir anlaşma ne yazık ki sağlanamadı. Maltepe Belediyesi’nde çalışan işçilere zaten asgari ücretin üstünde maaş ödüyorduk. Düşük ücret alanların maaşlarına iyileştirme yapmayı da kapsayan teklifimizi sunduk. Bu teklifte, ikramiyeler ve eğitim yardımıyla birlikte maaş 4500 TL’yi buluyor. Bu rakam net maaş değil, ikramiye ve ek ödeneklerle birlikte. Fakat sendika 5200 TL dedi.

Ben de bütçemi aşıyor, bu maaşı ödeyemem deyince greve çıktılar. İşçilerimizin, emekçilerimizin grev hakkına saygı duyuyorum ama param yok ne yapayım! Gelir-gider ortada. Maaşlara ayda 20 milyon TL ödüyorum. Yani yılda 240 milyon TL. Maltepe Belediyesi’nin yıllık geliri ise 310 milyon TL. 240 milyon TL’yi maaşlara verince geriye kalıyor 70 milyon TL. Ben bu 70 milyon TL ile 550 bin nüfuslu bir ilçenin bir yıl boyunca hizmetlerini, yatırımlarını yapmak zorundayım. Keşke belediyenin daha fazla geliri olsa da işçilere daha fazla maaş ödeyebilsem. Ama gelir bu kadar. Personel gideri gelirin yüzde 70-80’ini bulmuş durumda. Hal böyleyken taviz veremem. Bütçedeki yedek ödeneği bile aktararak işçilere verilebilecek maksimum rakamı yakaladık. Koca bir ilçenin onlarca hizmeti, yatırımı var. Para olmadan nasıl yaparım bunları! Anlayış göstermeleri gerekiyor.”

ÇÖPLER NE OLACAK?

Başkan Kılıç, sendikayla görüşmelerin sürdüğünü fakat elindeki bütçeyle sendikanın taleplerini karşılamasının mümkün olmadığını ısrarla söyledi. İyi ama anlaşma süreci uzadıkça temel hizmetler de yapılamıyor. Örneğin çöpler… Daha iki gün oldu ama Maltepe sokaklarından çöp yığınlarının görüntüleri geliyor. Çöpler ne olacak? Başkan Kılıç, bu soruma da şöyle yanıt verdi:

“Evet çöpler birikmeye başladı. Greve katılmak istemeyen işçiler var. Onlar çöpleri toplamaya çalışıyor fakat engelleniyorlar. Grev hakkına saygı duyduğumuz kadar çalışmak isteyenlerin de hakkına saygı duyulmalı. Zorunlu hizmetleri bile yapmamızı engelliyorlar. Çalışmak isteyen işçileri grev kırıcısın diye tehdit ediyorlar.

‘GELİN SİZ OTURUN KOLTUĞA’

Şunu teklif ettim sendikaya: Gelin buyurun siz oturun koltuğa. İsteğiniz maaşları bir yıl boyunca aksatmadan ödeyebiliyor musunuz? Bütçem istenen rakamları ödeyebilsem niye durup dururken böyle bir sıkıntının içine gireyim! Niye greve çıkılmasına yol açayım! Ama param yok, o maaşları ödemem mümkün değil. Aklıselimde buluşmayı umuyorum.”