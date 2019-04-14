Maltepe'de oy sayımı devam ediyor! İşte son durum

İstanbul’da kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmeler devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'un 34 ilçesinde geçersiz oylar sayılırken, 5 ilçesinde de bütün oyların sayım kararı alınmıştı. Bütün oyların sayımı devam eden tek ilçe olan Maltepe’de ise 347 sandık kaldı.

Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy sayım işlemleri devam ediyor.

AK Parti’nin İstanbul’un 39 ilçesine yönelik yaptığı itirazlarda 34 ilçedeki geçersiz oyların sayım işlemi tamamlanmıştı. 4 ilçede ise bütün oylar tekrar sayılırken, Maltepe’deki oyların sayım işlemi ise devam ediyor.

Maltepe’de 1089 sandıktan 742’sinin sayım işlemi tamamlandı. 347 sandıkta ise devam ediyor. Sayım işleminin tamamlanmasının ardından il birleştirme tutanağı hazırlanarak, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belirlenmiş olacak.

İstanbul’da oy sayımı devam eden son ilçe olan Maltepe’de itirazlara karşılık zaman zaman tansiyon da yükseliyor. Oy sayım işleminin bu gece veya yarın tamamlanması bekleniyor.