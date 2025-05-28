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        Haberler Gündem İstanbul Maltepe'de trafik tartışmasında araca saldırı anı kamerada - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Maltepe'de trafik tartışmasında araca saldırı anı kamerada

        Maltepe'de bir sürücü, trafikte tartıştığı kişi tarafından aracına saldırılmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 01:06 Güncelleme: 28.05.2025 - 01:06
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        Trafik tartışmasında araca saldırı anı
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        D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde aracıyla Kadıköy istikametinde ilerleyen Emrah E. ile otomobilin sürücüsü arasında trafikte tartışma yaşandı.

        Otomobiliyle Emrah E'nin aracının önünü kesen sürücü, daha sonra aşağıya inerek araca zarar verdi.

        Emrah E, saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        "YAN YOLA GİREREK KURTULDUM"

        Yolda sinyal verdiği sırada arkadan selektör yaparak gelen sürücünün kendisini rahatsız edip hakaret ettiğini anlatan Emrah E, kamerayı gören sürücünün kara yolunun ortasında otomobilini aracının önüne kırdığını söyledi.

        Sürücünün aracına saldırdıktan sonra yolda kendisini kovalamaya devam ettiğini dile getiren Emrah E, "Yan yola girdim, o D-100 kara yolunda kaldığı için kurtulabildim." dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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