Maltepe sahil yolunda zincirleme kaza
İstanbul Maltepe Dragos Sahilyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. 1'i kamyonet 4 aracın karıştığı kazada 1 sürücü yaralanırken, Kadıköy yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.
Maltepe'de Dragos Sahilyolu Kadıköy istikametinde, bir kamyonet Hakan Ş.'nin kullandığı cipe çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle aynı istikamette ilerleyen 2 otomobilde daha hasar meydana geldi.
1'i kamyonet 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede önlem aldı.
Orta refüje çıkan cipin üstünde asılı kalan kamyoneti bulunduğu yerden çıkarmak için sahilyolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Kamyonet asılı kaldığı cipin üzerinden çekilirken, Kadıköy istikametinde metrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan araç sürücülerinden Seda Y. "Ne olduğunu anlamadım, birden kaza oldu. Bir sürücü tedir amaçlı hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.
Kaza nedeniyle sürücüler metlerce uzayan araç kuyruğunda beklemek zorunda kaldı.
Trafikte bekleyen sürücülerden biri, "Kazayı görüyorum bekliyoruz. İnşallah kötü birşey yoktur " dedi.
Başka bir sürücü ise, " 20 dakikadır buradayım kaza var sanırım. Neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyorum" diye konuştu.