Maltepe sahilindeki karavanlar kaldırıldı

"BIRAKIYORLAR SENEDE BİR KERE GELİYORLAR"

Karavanını sahil şeridinde park eden bir kişi, "İçinde yaşayanlar var yaşamayanlar var. 20 tane karavan varsa içlerinden birinde yaşayan var. Diğerlerinin hepsi işgalci. Benim gözümde de işgalci. Karavancı olarak ben tavsiye etmiyorum. Ben yaşıyorum. Bunlar bırakıyorlar senede bir kere geliyorlar, ayda 1 kere geliyorlar. Ben şimdi molamı verdim. Arabamın eksiklerini gideriyorum. Basıp Egeye doğru gidiyorum. Seyir halindeyim onun için başındayım. Başında olmayanlar düşünsün. Eğer karavan alacak arkadaşlar varsa içinde kalmıyorsanız problem orada" dedi.