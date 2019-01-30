Olay, sabah saatlerinde; Maltepe Fındıklı Mahallesi, Başıbüyük Ormanı’nda meydana geldi. Orman içinde bulunan baz istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yanma meydana geldi. Yanma kısa sürede yerini patlama ve alevlere bıraktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının bulunduğu noktaya ulaşmak için çalışma başlattı.

KISA SÜREDE MÜDAHALE BÜYÜK BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Orman içerisinde yanan baz istasyonunu tespit eden itfaiye ekipleri, ormanın çevresini saran dikenli telleri keserek ormandan içeri girdi. Kısa sürede yaya bir şekilde olay yerine varan itfaiye erleri, alev alev yanan trafoya müdahale etti. İHA'nın haberine göre; yangının orman içerisinde daha geniş alana yayılması önlenirken, büyük bir facianın önüne geçildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.