Manavgat Taşağıl'da ilk kez kanalizasyon çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde yeni kanalizasyon şebeke hattı çalışması gerçekleştiriyor. ASAT Genel Müdürlüğü'nün "Muhtelif (Manavgat-Taşağıl) İlçeler Kanalizasyon İnşaatı Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalarda, çapları 200, 300 ve 400 milimetre olan koruge borular kullanılıyor.

Yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda olan kanalizasyon şebeke hattı projesinin 15 kilometrelik kısmı ana hat olarak planlanırken, 4 kilometrelik kısmıysa abone hattı olarak planlandı.

Daha önce kanalizasyon altyapısı bulunmayan Taşağıl Mahallesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, bölge halkı modern bir altyapı sistemine kavuşmuş olacak.

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Toplamda 40 milyon TL maliyeti olan şebeke hattı imalatı tamamlandıktan sonra, bölgeye arıtma tesisi yapılması planlanıyor. Atık su sorununa kalıcı bir çözüm getirecek çalışmayla birlikte, bölgedeki vatandaşların yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım atılmış olacak.

Taşağıl Mahalle Muhtarı Ali Aksoy, "Taşağıl Mahallemizde eski belde olmamamıza rağmen kanalizasyon yoktu. Başkanımız Muhittin Böcek kanalizasyon hizmetini mahallemize getirdi. Yakın zamanda sorunlarımızdan kurtulacağız. Kanalizasyon çalışmaları tamamlanan bölümler vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hızlı bir şekilde asfaltlanıyor" dedi.

Çalışmaları yerinde takip eden ASAT Genel Müdürlüğü'nde görevli inşaat mühendisi Eray Aytaç da çalışmaların bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Aytaç, "Eski bir belde olan Taşağıl Mahallemizde çalışmalarımız bitme aşamasına geldi. Kanalizasyon altyapısı olmayan mahallede yaklaşık 18 kilometrelik şebeke hattında sona gelindi. Bugün burada kanalizasyon çalışmaları tamamlanan şebekenin üzerini vatandaşların mağdur olmaması için asfaltla kapatıyoruz. Çalışmalar tamamlandığı zaman kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.