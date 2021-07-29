Büyük yangında ikinci gün! Söndürme çalışmaları sürüyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dün saat 12.05'te Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada çıkan yangın şehir merkezine kadar ulaştı. 2 uçak, 19 helikopter, 6 dozer, 200 arazöz ve 800 personelle yangına müdahale ediliyor.

Manavgat'ta kriz masası oluşturularak evleri boşaltılan vatandaşlar için 700 civarında konaklama yeri ayarlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın alanında incelemelerde bulundu.

BAKAN PAKDEMİRLİ SON BİLGİLERİ AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlardaki son gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

"Yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Manavgat yangınımız kontrol altında ancak Akseki'deki çıkan yangın devam ediyor. Mersin'de Silifke ilçesinde yangın devam ediyor. Yangının yüksek gerilim hatlarından dolayı olduğu düşünülmekte. 3 uçak, 29 helikopter, 438 arazöz, 1838 personel görev yapmakta. 1 kaybımız var. Akseki'de 82 yaşındaki vatandaşımız vefat etti. Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı öğrenildi, hayati tehlikeleri yok. Helikopterle alma imkanımız yok. Ambulansımız ve AFAD yolda, onları oradan tahliye etme gayretindeler. Önceliğimiz cana bir şey gelmemesi. Çok yönlü soruşturmalar devam ediyor. Rüzgarın güçlü, nemin düşük olması işimizi zorlaştırıyor."

BAKAN KOCA: MANAVGAT'TA ÇIKAN YANGINDAN 62 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki yangına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun."

BAKAN PAKDEMİRLİ: 600 HEKTAR YANDI, 3-4 KATINA ÇIKABİLİR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Henüz kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odağın olması ve bunlarla mücadele ediliyor olması şuanda yangını tamamen kontrol altına almamız konusunda işimizi zorlaştırıyor” açıklamasını yaptı. Pakdemirli, akşam saatlerinde 600 dönüm olarak gördükleri alan zararının 3-4 misline çıkabileceğini kaydetti.

Antalya Manavgat yangınının henüz kontrol altına alınamadığını aktaran Pakdemirli, “Fazla sayıda odağın olması ve bunlarla mücadele ediliyor olması şuanda yangını tamamen kontrol altına almamız konusunda işimizi zorlaştırıyor. Tabi ki burada önceliğimiz yerleşim yerleri olduğu için, ormanlık alanda henüz tam anlamıyla yangın kontrol altına alınamamış durumda. Zarar gören vatandaşlarımız, dumandan etkilenen vatandaşlarımız vardı. Bunların çoğu hastanelerden taburcu edildi. 5-6 kadar vatandaşımızı da ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Can kaybının olmaması bizim açımızdan teselli edici” diye konuştu.

MANAVGAT'TA BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI

Gece boyunca esen şiddetli poyraz nedeniyle alevler Ulukapı Sülek Mahallesin'e kadar geldi. Yangının ilk çıktığı noktaya 25, Manavgat merkeze ise 4 kilometre uzaklıktaki mahalle jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Alevlerin ortasında kalan evlerdeki vatandaşı jandarma ekipleri siren çalarak uyarıp tahliye etti. Bazı çiftçiler küçükbaş hayvanlarını sürü halinde önüne alarak mahalleden kaçtı.

Manavgat merkeze yaklaşan alevler nedeniyle gökyüzü de kızıla döndü. Otomobilleriyle alevlerden kaçan vatandaş, mahalle girişinde Manavgat merkeze yakın bir noktada bekletiliyor. Gözyaşıyla yanan evlerini uzaktan izleyen mahalle sakinleri ise Manavgat merkezin alevlere teslim olmasına çok az kaldığını söyledi. Turizm çalışanı Hasan Ünal, yangının gece saatlerinden itibaren hızla Manavgat merkeze doğru ilerlemeye başladığını söyledi.

Yangının ilk çıktığı nokta olan Yeniköy mahallesine 25 kilometre uzaklıktaki Ulukapı Sülek Mahallesi'nde oturan Ünal, "Çocuklarımı ve eşimi aracıma aldım. Tüm mahalleleri dolaştım. İnsanları uyardım. İshak Saidi bölgesinde yangının olduğunu söyledim. Kimse beni dinlemedi. Kornaya bastım ama kimse kalkmadı. Kalksalardı herkes bir yerden tankerle su sıksaydı yangın bu kadar ilerlemezdi. Burası Manavgat merkeze 4 kilometre uzaklıkta. Yarım saate merkeze iner" dedi.

Yangının başladığı yerle Ulukapı Sülek Mahallesi arasında 25 kilometrelik mesafe ve bir ırmağın geçtiğini anlatan Mustafa Ay, "Buraya gelen yangın sanırım Akseki tarafından geldi" dedi.

Ahırdaki hayvanlarını son anda kurtardığını gözyaşlarıyla ifade eden Galip Kara, "Evden kaçtım ben. Ahırdaki hayvanlarımı salıverdim. Eşimi ve çocuklarımı alıp kaçtım. Canımızı zor kurtardık. En son tepeden baktığımda mahalle komple yanıyordu. Yangın Manavgat merkeze geliyor" diye konuştu.

Geceyi ayakta ve uykusuz geçirdiğini gözyaşlarıyla anlatan Ayşe Güven, evine alevlerin henüz ulaşmadığını ancak ulaşacağı korkusu yaşadığını sözlerine ekledi. Yangın nedeniyle daha önce boşaltılan Çolaklı, Evrenseki, Yeniköy, Kalemler mahallelerinde birçok eve hasar görmüştü.

AKSEKİ'DE DE YANGIN ÇIKTI

Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle yayılarak Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, EVLERİN YÜZDE 80'İ YANDI

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, yangının saat 00.30 sıralarında başladığını, 15 dakika içinde müdahale edildiğini söyledi.

Yangının kısa sürede Kepezbeleni Mahallesi'ni sardığını aktaran Hülür, "Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, Jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda." dedi.

Hülür, havadan ve karadan müdahale edilen yangının mahalle içinde, kontrol altına alındığını, ancak çevrede ise devam ettiğini kaydetti.