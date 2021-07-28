Antalya'da bir orman yangını daha çıktı! - Haberler

Manavgat'ta ormanlık alanda yangın! 0:00 / 0:00

AA

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA'nın haberine göre yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.