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        Mangal ateşi hayattan kopardı

        Ankara'nın Elmadağ ilçesinde mangal yakmak isterken çıkan ateşin üzerine sıçradığı kişi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 04.08.2024 - 10:05
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        Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, mangaldan çıkan ateşten etkilenip kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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        İHA'nın haberine göre olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi.

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        Turan Yapıcı ile yanındaki kişinin yakmak istedikleri mangal bir anda parladı.

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        Mangaldan çıkan alevler Turan Yapıcı'nın elbiselerine sıçradı.

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        Yapıcı'ya yanında bulunan arkadaşı müdahale ederek üzerindeki elbiseleri çıkarttı.

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        Alevler söndürülürken Yapıcı'nın yaşadığı panikle kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

        #ankara elmadağ
        #mangal
        #yangın
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