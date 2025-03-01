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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da 2 çocuk babası Rafet Çeledir 'kan davası' kurbanı oldu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!

        Manisa'da, işe giderken 'kan davası' iddiasıyla hasımlarının silahlı saldırısında 40 yaşındaki Rafet Çeledir'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli, Kocaeli'nde yakalandı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen cinayet şüphelisi 35 yaşındaki S.Ç., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:16
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        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olay, 22 Şubat'ta saat 08.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Evden eve taşımacılık işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk babası Rafet Çeledir (40), işe gitmek için evden çıktı.

        YOLDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

        DHA'daki habere göre Çeledir, yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Çeledir, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık görevlilerinin Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Çeledir, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, Çeledir'in 'kan davası' nedeniyle hasımları tarafından vurulmuş olabileceğinin değerlendirildiğini belirterek, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

        AKRABALARI 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

        Turgutlu'da 2 yıldır yaşayan Çeledir'in ağabeyi ve yeğeninin Kars'ın Digor ilçesinde 2 kişiyi öldürdüğü, bu nedenle bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.

        KATİL ZANLISI BELİRLENDİ

        Olayın ardından soruşturmayı genişleten Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğü görevlileri, olay yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyip detaylı araştırmalar sonucunda, olayı gerçekleştirenin şüpheli S.Ç. (35) olduğunu tespit etti.

        KOCAELİ’NDE YAKALANDILAR

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.Ç. ile birlikte 2 şüpheliyi, 25 Şubat'ta Kocaeli'de yapılan operasyonda yakaladı. Manisa’ya getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ç. tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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