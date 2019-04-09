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Manisa'da 3 saat arayla 'tartışma' cinayetleri

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 çocuk annesi Kamile T., bilinmeyen nedenle tartıştığı 13 yıllık eşi Kemal T.'yi bıçaklayarak öldürdü. Turgutlu ilçesinde de çiftçi Ahmet Y., evde birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı Hamza Yamaç'ı av tüfeğiyle öldürdü

Giriş: 09.04.2019 - 15:13 | Güncelleme:
DHA

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kadın eşini, Turgutlu ilçesinde bir kişi evinde içki içtiği arkadaşını öldürdü

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 çocuk annesi Kamile T. (30),bilinmeyen nedenle tartıştığı 13 yıllık eşi Kemal T.'yi (36) bıçaklayarak öldürdü.  Olay, dün saat 22.30 sıralarında Ozanca Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, 13 yıllık evli Kemal T. ve Kamile T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kamile T. mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşinin karnına 2 kez, boynuna da 1 kez sapladı.

Kemal T. kanlar içinde kalırken, Kamile T. evden çıkıp, muhtara gitti ve eşini bıçakladığını söyledi. Muhtar da sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Kemal T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.  Kamile T. olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.

İÇKİ MASASINDA ARKADIŞINI VURDU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çiftçi Ahmet Y. (25),evde birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşı Hamza Yamaç'ı (27) av tüfeğiyle öldürdü.


Olay, saat 01.30 sıralarında, Sinirli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ahmet Y. ile evde birlikte alkol aldığı, kendisi gibi çiftçilik yapan evli ve 1 çocuk babası Hamza Yamaç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ahmet Y., tartışma sırasında arkadaşı Yamaç'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.



Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ekibi sevk edildi. Eve gelen jandarma ekipleri, Ahmet Y.'yi av tüfeğiyle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Hamza Yamaç'ın cansız bedeni ise yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ahmet Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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