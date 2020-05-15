AA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dinçer Mahallesi'ndeki depoda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese giden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 15 kişiye 3 bin 150'şer lira, kumar oynama suçundan da bin 225'er lira olmak üzere toplam 65 bin 625 lira ceza kesti. AA'nın haberine göre; depoda yapılan aramada iki oyun masası ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

Depo sahipleri T.Ş. ve A.A. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.