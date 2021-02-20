86 milyon 12 bin 587'si iyileşti

Kumarhanedeki kamera düzeneği şaşkına çevirdi 0:00 / 0:00

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine yapılan baskında 14 kişinin kurulan masalarda kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlendi. İHA'nın haberine göre; 14 kişi gözaltına alınırken, baskında toplamda 12 bin 600 TL ceza kesildi.

Öte yandan polis ekiplerinin iş yerinde yaptıkları incelemede, dışarıyı görebilen, caddeleri izleyebilen ve kapıdan giren çıkanları kontrol eden kamera sistemi olduğunu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.