CHP'li Mansur Yavaş, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği'nce (ATİD) düzenlenen programa katıldı. Programda Mansur Yavaş'a, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Faruk Köylüoğlu da eşlik etti. Yavaş, salonda dernek üyeleriyle tek tek selamlaştı. Burada konuşan Mansur Yavaş, Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptığı dönemi hatırlattı. Belediye başkanı olmadan önce ilçede yapacağı projeleri broşür olarak hazırlattığını anlatan Yavaş, "İnsanlar bu sayede fotoğrafa bakarak, daha kolay anladılar yapılacak projeleri. 'Beypazarı'nda turizmi canlandıracağız' dedim, 'Çarşıya giremeyeceksiniz yoğunluktan' dedim. Bize güldüler, projelerimizle alay ettiler; ama gün geldi, çarşıda anons yaptık. 'Araçlarla girmeyin, yoğunluk çok fazla var' diye. O yüzden insan önce hayal etmeli" diye konuştu.



' ANKARA'YA KÜLTÜR TURİSTİ GELMİYOR'



Dünyanın birçok noktasından gelen turistlerin Ürgüp- Göreme'yi, Kapadokya'yı gezip, ülkelerine döndüklerini vurgulayan Yavaş, "Ankara'ya kültür turisti gelmiyor. Ankara'nın etrafında gezilecek yerler var; Haymana, Gordion, Çubuk gibi. Buraları canlandırmak gerek. Büyükşehrin de bunları yapmak için yetkisi var. Sizlerle de istişare yaparak, bunları nasıl geliştireceğiz, konuşacağız" dedi.



'ANKARA'YA DİREK UÇUŞLARIN SAYISI ARTTIRILMALI'



Ankara'nın içinin boşaltıldığını öne süren Mansur Yavaş, Ankara'ya yıllık 11 bin, İstanbul'a ise 280 bin seferin olduğunu söyledi. Ankara'ya direkt uçuşların daha fazla olması gerektiğini belirten Yavaş, "Anıtkabir'e Türkiye'nin çeşitli yerlerinden turist geliyor. Yılda 3- 4 milyon ziyaretçi geliyor. Gelen turistler için tur turizmi düzenlenebilir. Ankara'da 4- 5 yıldızlı otelde konaklama sayısı 25 bin civarında. Bakarsanız doluluk oranları yetersiz. Edindiğim bilgiye göre, hafta sonu çok, hafta içi az olduğu söyleniyor. Bunun için turizm altyapısı yapılmalı. 3- 4 milyon insanı aylara böldüğünüz zaman nasıl konaklatacaksınız; bunu ayarlamamız lazım. Bunu hep birlikte görüşüp, ayarlayabiliriz" diye konuştu.



'81 İl Anadolu Bahçesi' projesi hakkında konuşan Yavaş, "Bunu şehrin kenarlarına da yayabiliriz. Bütün illerin birer tane konak ya da öne çıkan binasını ne ise onu yapmak istiyoruz. Bunu Ankara'daki Nevşehirli, Kırşehirli dernekler ile birlikte yapmak istiyoruz. Gelen turistler ya da Ankara'nın içindeki insanlar bu kültürleri tanımak için buraları gezsinler. 81 ilin arasına kendi ürünlerinin satıldığı alan yapalım. Turistlerin ilgisini çeken bir yer olacağını düşünüyorum" dedi.



'İSTİHDAMI TURİZMLE SAĞLAYABİLİRİZ'



Mansur Yavaş, belediye başkanlığı döneminde Beypazarı'nda anlattığı projelere bazı kişilerin güldüğünü belirterek, şunları söyledi:



"Turizmin bacasız fabrika olacağına inanmadılar; ama ben inandım. Öncelikleri onlara verdim. 60 tane yeni imalathane yaptık. Birinci önceliklerimden biri, turizm olacak. İstihdamı sağlayan şeyin, turizm olacağına inanıyorum. Taksici para kazanacak, sizler kazanacaksınız, üretici kazanacak. Benim önümde bir tepsi baklava, dolma televizyona çıktım. Böyle böyle tanıttık biz Beypazarı'nı. 'Ankara'ya turist gelmez' diye düşünüyorlar; ama bu derneği takip etselerdi Ankara turizm açısından daha iyi olurdu."



Ulus'u Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag gibi yapacaklarını kaydeden Mansur Yavaş, "İnsanlar önce hayal etmeli. Biz kendi hayalimizi sizlerle paylaşıyoruz; seçildik mi bizi zorlayın, diye. Cumhuriyet döneminin eserlerini yeniden canlandırmalıyız. 'Ulus' projesi ile bunları göstereceğiz. Ankara'ya bizim gözümüz ile bakılmasını sağlayacağız" diye konuştu.



