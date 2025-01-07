Mardin'de kayıt dışı 2 trafoya el konuldu

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde kesintisiz, kaliteli ve kayıpsız enerji anlayışıyla elektrik dağıtım hizmeti verildiğini, kaçak elektrikle mücadele çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Şirketin 2013'te yüzde 78 olan kaçak elektrik kullanım oranını yüzde 42 seviyesine düşürdüğü kaydedilen açıklamada, kırsal alanda ve tarımsal sulama bölgelerinde teknolojik altyapının etkin şekilde kullanılarak kaçak elektrikle mücadele edildiği aktarıldı.

Drone ve yapay zeka destekli analizlerle yürütülen çalışmalarda kaçak kullanımın olduğu bölgelerin tespit edildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'nde biri tarım arazisinde tuğla örülerek gizlenmiş, diğeri traktör römorkuna yüklenmiş iki kaçak trafonun belirlendiği kaydedildi.

Savcılık kararıyla jandarma eşliğinde el konulan trafoların buğday tarlasını sulamak için açılan kuyularda kullanıldığının ve yasa dışı yollarla kurulan düzenekte hiçbir güvenlik önlemi alınmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, biri 160, diğeri 250 KVA gücündeki trafoların yaklaşık 200 konutun ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu ifade edildi.