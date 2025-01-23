Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

AA'nın haberine göre; kavgada, B.D. (30) ve B.T. (30) silahla, Y.D. (17) ise bu sırada bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.