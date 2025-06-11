İzmir'de yürekleri yakan kaza, önceki gün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Menderes Seferihisar kara yolunda Keler mevkiinde meydana geldi.

ÜÇ OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ DHA'daki habere göre Özkan Nazlı'nın (45) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Sultan Baran (22) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Savrulan Nazlı'nın kullandığı otomobil, seyir halindeki S.U. (21) idaresindeki otomobile çarptı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Özkan ve eşi Suna Nazlı, İzmir'de toprağa verildi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Nazlı, eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilin sürücüsü Sultan ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24) yaşamını yitirdi.

İKİ YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI Emine Baran ve Fatma Baran, işten dönüyorlardı. Yaralanan Eda Doğa Doyuran (20) ve Zeynep Nazlı (20), ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobilin sürücüsü S.U. ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

KARI KOCA ÇİFT DEFNEDİLMİŞTİ Emine Baran, 26 yaşında hayata veda etti. Bayram ziyaretinden Menderes'teki evlerine dönerken kazada ölen Özkan Nazlı ile eşi Suna Nazlı, önceki gün, İzmir Kemalpaşa'da toprağa verildi. Galericilik yapan ve tarım ürünleri alım satım işiyle de ilgilendiği öğrenilen Nazlı çiftinin yaralı kızları Zeynep Nazlı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralı Eda Doğa Doyuran'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Zeynep ile Eda'nın çocukluk arkadaşı olduğu öğrendi.

MEMLEKETLERİNE GETİRİLDİLER Sultan Baran, kardeşlerini eve götürüyordu. Kazada ölen Sultan, ablaları Emine ve Fatma Baran'ın cenazeleri ise dün sabah saatlerinde hava yoluyla memleketleri Mardin'e getirildi. Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan yakınları tarafından alınan 3 kardeşin cenazesi, Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'ne getirildi.

CENAZEDE AĞITLAR YÜKSELDİ Mardin'de ağıtlar yükseldi, gözyaşları sel oldu. Burada kılınan cenaze namazının ardından 3 kardeş, gözyaşlarıyla ve ağıtlarla yan yana toprağa verildi.