'İstanbul Bir Masaldı', 'En Güzel Aşk Hikâyemiz', 'Bir Şehre Gidememek', 'Lunapark Kapandı' ve 'Size Pandispanya Yaptım' adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Yahudi asıllı Türk edebiyat yazarı ve iletişim eğitmeni Mario Levi, hayatını kaybetti.

66 yaşında hayata veda eden Mario Levi'nin vefatını Buart Sanat Atölyesi resmi sosyal medya hesabından; "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

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"İSTANBUL BENİM İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLDU" DEMİŞTİ

Mario Levi, 3 yıl önce verdiği bir röportajda; "İstanbul, her zaman benim için bir ilham kaynağı oldu. Kötüsüyle de ilham kaynağı oldu. İstanbul, aslında neresinden bakarsanız bakın yaşanması kolay olmayan, hatta yaşanması zor bir şehir. Tarihin bıraktığı izler yüzünden de öyle, bugün açısından da öyle." ifadelerini kullanmıştı.