Mario Levi hayatını kaybetti
Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında hayata veda etti. Acı haberi Buart Sanat Atölyesi tarafından; "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" sözleriyle duyurdu
'İstanbul Bir Masaldı', 'En Güzel Aşk Hikâyemiz', 'Bir Şehre Gidememek', 'Lunapark Kapandı' ve 'Size Pandispanya Yaptım' adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Yahudi asıllı Türk edebiyat yazarı ve iletişim eğitmeni Mario Levi, hayatını kaybetti.
66 yaşında hayata veda eden Mario Levi'nin vefatını Buart Sanat Atölyesi resmi sosyal medya hesabından; "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.
"İSTANBUL BENİM İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLDU" DEMİŞTİ
Mario Levi, 3 yıl önce verdiği bir röportajda; "İstanbul, her zaman benim için bir ilham kaynağı oldu. Kötüsüyle de ilham kaynağı oldu. İstanbul, aslında neresinden bakarsanız bakın yaşanması kolay olmayan, hatta yaşanması zor bir şehir. Tarihin bıraktığı izler yüzünden de öyle, bugün açısından da öyle." ifadelerini kullanmıştı.
MARIO LEVI HAKKINDA
Mario Levi, 1957'de İstanbul'da doğdu. 1975'te Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980'de İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975'te kaleme aldı. 1984'ten sonra Hokka Dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar yazdı.
Fotoğraflar: AA, İHA