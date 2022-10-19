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Mark Eliyahu, AKM'de konser verdi

Mark Eliyahu, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıktı

Mark Eliyahu, AKM'de konser verdi
AA

Müziğinde Doğu ve Batı'yı harmanlayan ünlü besteci ve kemençe ustası Mark Eliyahu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Konsere gelenleri "İyi akşamlar, burada olduğum için çok mutluyum." diyerek selamlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Akıl hocası ve ilham kaynağının babası olduğuna değinen Eliyahu, "Küçük bir çocukken müzik yapmak için beni özel bir yere götürmüştü. Şimdi orada bestelediği müziği sizler için çalacak. Besteci, müzikolog ve tar üstadı babam Piris Eliyahu ile birlikte çalmak benim için büyük bir onur" diye konuştu.

Konserde ayrıca usta müzisyenin babası Piris Eliyahu da oğluna eşlik eden orkestrada yer aldı. Piris Eliyahu, konser sırasında tarıyla solo bir performans da sergiledi.

Eliyahu, konserde aralarında Journey, Endlees, Tribe, Drops, Coming Back, Sands, The Magnificent Nine'ın da olduğu bestelerini seslendirdi.

Besteci, aranjör ve yetenekli bir kemençe ustası olan Eliyahu, kemençe ve tar gibi eski enstrümanları modern ve fütüristik elektroniklerle birleştirerek farklı kültürleri müziğinde bir araya getiriyor.

Dinleyicilerine, Ortadoğu ve Balkanlar'ın ruhunu notalara dökerek duygu yoğunluğu yüksek bir deneyim sunan Eliyahu, Türk, İran ve Azeri müziğine özel ilgi duyuyor.

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