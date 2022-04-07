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Mark Wahlberg: Çok geç olmadan Hollywood'a veda edeceğim!

Hollywood'un ünlü isimlerinden Mark Wahlberg, set hayatının ve ailesinden aylarca uzak kalmanın giderek zorlaştığını söyledi. Wahlberg, "Çok geç olmadan" oyunculuğu bırakacağını açıkladı

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  • Mark Wahlberg: Çok geç olmadan Hollywood'a veda edeceğim

    Yıllık 58 milyon dolar ile 2020'nin en çok kazanan 3. erkek aktörü olan Mark Wahlberg, başrolünde yer aldığı 'Father Stu'nun Boston'daki prömiyerinde bu filmle birlikte hayatında yeni bir döneme girdiğini belirtti. 
  • Mark Wahlberg: Çok geç olmadan Hollywood'a veda edeceğim

    50 yaşındaki Amerikalı aktör, "İlle de inanç üzerine bir hikayesi olmak zorunda değil ama insanlara yardım edebilecek konulara daha çok yoğunlaşmak istiyorum." diyerek, Hollywood'un daha anlamlı içeriklere kapılarını açmasını umduğunu dile getirdi.
  • Mark Wahlberg: Çok geç olmadan Hollywood'a veda edeceğim

    'Dövüşçü' ve 'Köstebek' gibi birçok yapımda oynayan Mark Wahlberg, set hayatının ve ailesinden aylarca uzak kalmanın giderek zorlaştığından bahsetti.
  • Mark Wahlberg: Çok geç olmadan Hollywood'a veda edeceğim

    NE ZAMAN OYUNCULUĞU BIRAKACAK?

    Wahlberg, Hollywood'un spot ışıklarına ne zaman veda edeceği sorulması üzerine ise "Muhtemelen çok fazla geç olmadan..." yanıtını verdi. 

    Ünlü oyuncu, kendisine sunulan projelerin çok önemli olduğunu açıklarken "Beni evden çıkarıp, ailemi geride bırakmama değecek bir şeyler olmalı." ifadelerini kullandı.
  • Mark Wahlberg: Çok geç olmadan Hollywood'a veda edeceğim

    Kariyerinde 60'dan fazla yapımda yer alan oyuncu, 'Köstebek' (2006) filmiyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne aday olmuştu.
  • Mark Wahlberg: Çok geç olmadan Hollywood'a veda edeceğim

    STRİPTİZCİLİKTEN OYUNCULUĞA

    Öte yandan sorunlu bir çocukluk geçiren Wahlberg 9 kardeşli bir ailede büyüdü. 16 yaşında okulu terk eden Mark Wahlberg, ufak çapta suçlara karıştı.

    Wahlberg, birkaç işte çalıştıktan sonra ağabeyi Donnie Wahlberg ile 'New Kids on the Block' adlı müzik grubuna katıldı.
  • Mark Wahlberg: Çok geç olmadan Hollywood'a veda edeceğim

    Şarkı söylediği yıllarda striptizcilik de yapan Mark Wahlberg, hemen ardından da 1993 yılında ilk sinema filmi 'The Substitute' için kamera karşısına geçti. Birkaç filmde rol alan Wahlberg, yıldızı parladıkça başrollerde de kendine yer buldu.
  • Mark Wahlberg: Çok geç olmadan Hollywood'a veda edeceğim

    4 ÇOCUK BABASI 

    Mark Wahlberg, 2009 yılında eski bir model ve oyuncu olan Rhea Durham ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin dört tane çocuğu var.

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