Mark Wahlberg eşiyle tatilde
Hollywood'un sevilen yıldızlarından olan Mark Wahlberg, eşi Rhea Durham ile Barbados'ta denizin ve güneşin tadını çıkardı
Giriş: 02.01.2025 - 11:43 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:43
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Oyuncu Mark Wahlberg ile model eşi Rhea Durham, 2025'i Barbados’ta karşıladı.
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2009’dan evlenen çift, yeni yıla denizin ve güneşin tadını çıkararak girdi.
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53 yaşındaki Mark Wahlberg ve eski bir Victoria’s Secret modeli olan 46 yaşındaki eşi Rhea Durham bol bol güneşlenip yüzerken, bir yandan da gençlere taş çıkartan fit ve enerjik halleriyle de dikkat çektiler.