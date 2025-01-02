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        Haberler Dünyadan Mark Wahlberg eşiyle tatilde - Magazin haberleri

        Mark Wahlberg eşiyle tatilde

        Hollywood'un sevilen yıldızlarından olan Mark Wahlberg, eşi Rhea Durham ile Barbados'ta denizin ve güneşin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 11:43 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:43
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        Oyuncu Mark Wahlberg ile model eşi Rhea Durham, 2025'i Barbados’ta karşıladı.

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        2009’dan evlenen çift, yeni yıla denizin ve güneşin tadını çıkararak girdi.

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        53 yaşındaki Mark Wahlberg ve eski bir Victoria’s Secret modeli olan 46 yaşındaki eşi Rhea Durham bol bol güneşlenip yüzerken, bir yandan da gençlere taş çıkartan fit ve enerjik halleriyle de dikkat çektiler.

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        Denizde romantik anlar yaşayan yaşayan çift, adeta aşk tazeledi.
        Mark Wahlberg ile Rhea Durham'ın, 21 yaşında Ella, 18 yaşında Michael, 16 yaşında Brendan ve 14 yaşında Grace adında dört çocuğu var.

        #Rhea Durham
        #Mark Wahlberg
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