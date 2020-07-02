Mark Wahlberg: Her şeye alerjim var - Magazin haberleri

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49 yaşındaki oyuncu Mark Wahlberg, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile birçok maddeye alerjisi olduğunu belirtti. Sırtının fotoğrafını takipçilerine gösteren Wahlberg, şikayetleri üzerine doktora gittiğini ve yapılan test sonucunda her şeye alerjisi olduğunu öğrendiğini söyledi.

Oyuncu, "Neredeyse her şeye alerjik olduğumun farkına varmam sadece 49 yılımı aldı" dedi.

Mark Wahlberg'in paylaşımına yorum yapanlar arasında oyuncu Chris Pratt de yer aldı. Pratt, "Doktor değilim, ancak iğnelerin yapıldığı yerlerin yanındaki iltihaplanmaya bakılırsa, iğnelerle delinmeye karşı alerjiniz var" ifadelerini kullandı.