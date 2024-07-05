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        Haberler Dünyadan Mark Zuckerberg'den smokinli sörf gösterisi - magazin haberleri

        Mark Zuckerberg'den smokinli sörf gösterisi

        Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne, smokinini giyip eline bayrak alarak sörflü kutlama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 11:14 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:05
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        Facebook'un kurucusu ve aynı zamanda Instagram'ın da sahibi olan milyarder girişimci Mark Zuckerberg, 4 Temmuz ABD Bağımsız Günü'nü dikkat çekici bir yöntemle kutladı.

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        Smokin giyen Zuckerberg, bir elinde Amerikan bayrağını tutarak sörf yaparken, arka planda Bruce Springsteen'in 1984'teki hit şarkısı 'Born in the USA'in çaldığı videosunu sosyal medyada yayınladı.

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        Zuckerberg'in "Doğum Günün Kutlu Olsun Amerika" diye yazdığı kutlama videosuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.

        Bazıları Zuckerberg'in görüntüsünün yapay zekayla üretilmiş olabileceğini söyledi.

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        Zuckerberg, üç yıl önce de Hawaii kıyılarında John Denver'ın 'Take Me Home, Country Roads' şarkısı eşliğinde sörf yaparken görüldüğü benzer bir videoyu Bağımsızlık Günü kutlaması olarak paylaşmıştı.

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        Zuckerberg, 181 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde dördüncü en zengin kişi olarak yer aldı. Şirketin hisselerinin performansı sayesinde 1 Ocak'tan bu yana ünlü girişimcinin net serveti 53,1 milyar dolar daha arttı.

        #Mark Zuckerberg
        #Bağımsızlık Günü
        #facebook
        #sörf
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