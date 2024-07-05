Mark Zuckerberg'den smokinli sörf gösterisi
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne, smokinini giyip eline bayrak alarak sörflü kutlama yaptı
Facebook'un kurucusu ve aynı zamanda Instagram'ın da sahibi olan milyarder girişimci Mark Zuckerberg, 4 Temmuz ABD Bağımsız Günü'nü dikkat çekici bir yöntemle kutladı.
Smokin giyen Zuckerberg, bir elinde Amerikan bayrağını tutarak sörf yaparken, arka planda Bruce Springsteen'in 1984'teki hit şarkısı 'Born in the USA'in çaldığı videosunu sosyal medyada yayınladı.
Zuckerberg'in "Doğum Günün Kutlu Olsun Amerika" diye yazdığı kutlama videosuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Bazıları Zuckerberg'in görüntüsünün yapay zekayla üretilmiş olabileceğini söyledi.
Zuckerberg, üç yıl önce de Hawaii kıyılarında John Denver'ın 'Take Me Home, Country Roads' şarkısı eşliğinde sörf yaparken görüldüğü benzer bir videoyu Bağımsızlık Günü kutlaması olarak paylaşmıştı.
Zuckerberg, 181 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde dördüncü en zengin kişi olarak yer aldı. Şirketin hisselerinin performansı sayesinde 1 Ocak'tan bu yana ünlü girişimcinin net serveti 53,1 milyar dolar daha arttı.