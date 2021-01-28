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Marmara Adası yapay resif projesine onay çıktı

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden Marmara Adası’nın Maşatlık ve Gündoğdu bölgeleri arasına yapılması planlanan yapay resif projesine onay çıktı. Proje ile balık türlerinin barınması ve üreme alanlarının oluşturulmasının amaçladığını belirten Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, projeyle aynı zamanda Marmara Adası çevresinde kaybolma riski bulunan canlıların da koruma altına alınmış olacağını söyledi

Marmara Adası yapay resif projesine onay çıktı
İHA

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Marmara Adası’nın Maşatlık ve Gündoğdu mevkileri arasına yapılması planlanan yapay resif projesine Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından onay çıktığını söyledi. Proje ile balık türlerinin barınması ve üreme alanlarının oluşturulmasının amaçladığını belirten Alkan, projeyle aynı zamanda Marmara Adası çevresinde kaybolma riski bulunan canlıların da koruma altına alınmış olacağını söyledi.

Yapay Resif Projelerinin Japonya ve ABD gibi ülkelerde çok yaygın olarak uygulandığını anımsatan Alkan “Kullanım süresini doldurmuş gemi, otobüs ve tren vagonu gibi birçok araç denize indirilerek deniz altındaki canlılara adeta bir milli park oluşturuluyor. Bu projenin hayata geçmesiyle Marmara Adası çevresindeki birçok canlının neslinin tükenmesini önlemiş olacağız. Ayrıca, proje sayesinde gelişi güzel avlanma yapılamayacağı için Marmara Adası çevresindeki canlı türlerindeki sayı artmış olacak” dedi.

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