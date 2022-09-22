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Haberler Gündem Çevre Marmaris yangın son dakika: İkinci güne girildi! Marmaris yangınında son durum ne, yangın devam ediyor mu? - Güncel haberler
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İkinci güne girildi! Marmaris yangınında son durum!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, 2'nci gününde tek noktada ilerledi. Gece boyunca karadan müdahalenin sürdüğü yangına, sabahın ilk ışıkları ile beraber hava araçları da söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Marmaris´te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi

Marmaris yangın son dakika: İkinci güne girildi! Marmaris yangınında son durum ne, yangın devam ediyor mu? - Güncel haberler
İkinci güne girildi! Marmaris yangınında son durum!
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DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın başladı.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

13 HELİKOPTER VE 8 UÇAKLA MÜDAHALE

İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 20 arazöz ve 200 orman işçisiyle karadan müdahale yapıldı.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle alevler hızla yayıldı. Antalya, Ankara, Adana, Aydın, Çanakkale, Denizli, Mersin ve İzmir'den takviyelerle birlikte uçak 14'e, helikopter 34'e, arazöz 83'e orman işçisi sayısı 714'e yükseldi.

DENİZDE KORİDOR OLUŞTURULDU

Söndürme çalışmalarında yer alan 10 helikopter ile 1 İHA'nın Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi. Hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu.

"YERLEŞİMLERLE İLGİLİ TEDBİR ALINDI"

Muğla Valisi Orhan Tavlı, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Yangınla mücadelemiz artarak devam ediyor. An itibariyle yerleşim yeri tehdidi yoktur. Yerleşim yerleri ile ilgili tüm tedbirler alındı" dedi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin (85) kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yaktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GECE KARADAN MÜDAHALE DEVAM ETTİ

Gece boyunca alevlere karadan müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başladı. Balan Dağı sırtlarında süren yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

VALİ TAVLI: YANGIN KONTROL ALTINDA

Son olarak bugün saat 07.30 sıralarında Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Marmaris´te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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