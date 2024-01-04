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        Haberler Magazin Martı’dan İstanbul’daki 100 bin sürücüsüne özel kutlama

        Martı’dan İstanbul’daki 100 bin sürücüsüne özel kutlama

        Martı, İstanbul'daki 100 bin TAG sürücüsünü 14 Ocak'ta düzenlenecek bir etkinlikle kutlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 17:53 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:05
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        100 bin sürücüye özel kutlama
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        Ulaşım platformu Martı, İstanbul’daki 100 bin TAG sürücüsünü festivalle kutlayacak. 14 Ocak Pazar günü Ora Arena / Bayrampaşa’da düzenlenecek festivalde İrem Derici sahne alacak.

        Saat 13.00’te başlayacak olan katılımın ücretsiz olacağı etkinliğe Martı uygulamasını gösteren herkes giriş yapabilecek.

        Etkinlikte katılımcılara, çekilişle hediyeler verilecek. Ayrıca, her katılımcıya 500 TL değerinde Martı kuponu ve TAG sürücülerine 500 TL değerinde akaryakıt kuponu verilecek.

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        #martı
        #festival
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