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Martinez, Mbappe'ye yanıtını sahada verdi

Arjantin, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanırken Tangocuların kalecisi Emiliano Martinez de Kylian Mbappe'ye yanıtı sahada verdi

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  • Martinez, Mbappe'ye yanıtını sahada verdi

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazanırken Tangocuların kalecisi Emiliano Martinez de gündeme oturdu.

     
  • Martinez, Mbappe'ye yanıtını sahada verdi

    Kylian Mbappe ile Emiliano Martinez arasındaki demeç savaşı maça kadar sürerken Arjantinli file bekçisi bir yanıt da sahada vermiş oldu.
  • Martinez, Mbappe'ye yanıtını sahada verdi

    2022 Dünya Kupası'nın En İyi Kaleci Ödülü'nü Emiliano Martinez (Arjantin) elde etti.
  • Martinez, Mbappe'ye yanıtını sahada verdi

    Kylian Mbappe, geçtiğimiz mayıs ayında, Avrupa ülkelerinin Dünya Kupası'na daha iyi hazırlanabildiğini söylemişti. "Avrupa takımları birbirlerine karşı her zaman üst düzey maçlar oynuyor" diyen Mbappe, Arjantin ve Brezilya için bu durumun aynı olmadığını belirtmişti.
  • Martinez, Mbappe'ye yanıtını sahada verdi

    Final öncesinde konuşan Arjantin'in kalecisi Martinez, Fransız yıldızın bu yorumlarına yanıt vermişti. 
  • Martinez, Mbappe'ye yanıtını sahada verdi

    Martinez, Mbappe hakkında şunları söylemişti: 

    "Futbolu cahili. Güney Amerika'da hiç oynamadı. Bu deneyime sahip değilseniz bu konuda konuşmazsanız iyi olur. Biz harika bir takımız"

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