Eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere'de Novichok sinir gazına maruz kalmasıyla başlayan İngiltere- Rusya gerilimi devam ediyor. İki ülke arasındaki diplomatik gerilim, çizgi filme kadar uzandı. Rusya'nın Türkiye'de de çocuklar tarafından çok sevilen 'Koca Ayı ile Maşa' çizgi filmi de, bu konudan nasibini aldı.

Cesur olduğu kadar ele avuca sığmayan, dediğini yapan, kimi zaman boyundan büyük işlere kalkışan karakter Maşa, Putin'e benzetilerek, "Onda Putinvari bir şeyler olduğunu söylemek abartı olmaz." denildi.

Rus basınında Times’ın haberi için ‘patolojik Rus fobisi’ şeklinde yorumlar yapıldı. Rossisykaya Gazeta’da yayınlanan bir yazıda, "Maşa ile Koca Ayı İngilizlerde yeniden histeriye neden oldu" denilirken, Rossiya 24 televizyonunun haberinde "Batılılar, Maşa’nın Putinvari davrandığını, Koca Ayı’nınsa çocukların aklıyla oynadığını söylüyor" ifadelerine yer verildi.

Times'ın haberine, İngilizler tarafından sık sık trollükle itham edilen Rusya'nın Londra Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından da yanıt gecikmedi: "Times gazetesi bugün çok önemli bir soruyu gündeme getirdi: Britanya, Maşa ile Koca Ayı’dan nasıl kurtarılabilir? Baltık ülkelerinde nasıl karınca çizildiğinin öğretildiği bir bilim merkezi mi açmalı? Ya da tüm çizgifilm karakterlerini yaptırım listesine mi almalı? Belli ki bu sorunun çok kararlı ve pahalı bir biçimde çözülmesi gerekiyor."

Maşa ile Koca Ayı serisinin yapımcısı olan Animaccord stüdyosunun başkanı Dmitriy Loveyko ise propaganda iddialarına ilişkin olarak, devletten finansal destek almadıklarını ironik bir dille ifade etti: "Maalesef projenin var olduğu 10 yıl içerisinde devletten bir kapik (Rus para birimi rublenin yüzde biri) bile almadık. Bunu kimseden istemedik de çünkü bizimki tamamıyla ticari bir proje." ifadelerini kullandı.

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