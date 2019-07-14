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Maşa ile Koca Ayı Sonsuz Arkadaşlık oyuncuları kimler? Maşa ile Koca Ayı Sonsuz Arkadaşlık konusu nedir?

Maşa ile Koca Ayı Sonsuz Arkadaşlık filmi, 2017'de vizyona giren Maşa ile Koca Ayı'nın devam halkasıdır. Bir animasyon film olan Maşa ile Koca Ayı Sonsuz Arkadaşlık, büyükleri de ekranlara kilitliyor. İşte Maşa ile Koca Ayı Sonsuz Arkadaşlık filmine dair detaylar

Maşa ile Koca Ayı Sonsuz Arkadaşlık

Maşa ile Koca Ayı Sonsuz Arkadaşlık filmi eğlenceli içeriği kadar, yer alan Youtuber'larla da dikkatleri üstüne çekiyor. Maşa ile Koca Ayı Sonsuz Arkadaşlık konusu ve oyuncuları haberimizde.

MAŞA İLE KOCA AYI SONSUZ ARKADAŞLIK FİLMİ KONUSU

Çocukların severek takip ettiği Maşa adındaki küçük Rus kızı ile sirkten emekli, Mişka adındaki sevimli ayı arasında geçen birbirinden keyifli ve aksiyon dolu maceraların konu edildiği film, birçok sürprizi bir arada bulunduruyor.

MAŞA İLE KOCA AYI SONSUZ ARKADAŞLIK OYUNCULARI KİMLER?

Youtuber'lar Enes Batur, Nisan Aktaş, Çitos Efe, Başak Karahan, Çağla Demirel, Duru Önver, Prenses Elif, Şahangiller filmin içinde Maşa ve Koca Ayı ile rol alarak izleyenlere farklı bir deneyim yaşatıyor.

 

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